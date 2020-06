Skrzyknęli się, żeby nagrać wideo o wyborach. "Widzimy się w pierwszej turze"

Wszędzie teraz słyszymy apele o to, by w niedzielę - 28 czerwca - pójść zagłosować. Zajmuje to tylko chwilę, nie zabiera całego dnia, a każdy głos jest na wagę złota. Szczególnie, że według ostatnich sondaży różnice w punktach procentowych między kandydatami są niewielkie. Widzieliście już pewnie wideo, które nagrał Dawid Podsiadło. Zaprosił do akcji wiele znanych gwiazd, które mają swoich fanów w różnych pokoleniach. Jest kolejne wideo z ważnym przesłaniem.