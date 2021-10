Skrzynecka we fryzurze idealnej. Wygląda rewelacyjnie

Kasia Skrzynecka gra teraz w komedii "Kłamstwo" razem z Samborem Czarnotą, Wojciechem Malajkatem i Izą Gwizdak. "Kłamstewka w małżeństwie, kłamstewka w przyjaźni. Kto? Komu? Po co? - WARTO OBEJRZEĆ" - zaprasza fanów na swoim instagramowym profilu. Do teatru warto zajrzeć również po to, aby zobaczyć piękną Katarzynę Skrzynecką w wydaniu nieco innym niż zwykle.