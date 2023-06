Skrzynecka znowu świętowała rocznicę ślubu. Tym razem nie swoją

Co zrozumiałe, Skrzynecka i Łopucki szybko zaczęli budzić duże zainteresowanie mediów i internautów, ale nie zawsze przekładało się to na coś pozytywnego. Aktorka i jej mąż często musieli mierzyć się z hejtem. - Bywaliśmy z Kasią hejtowani niemal za wszystko: za wygląd, za ubiór, za niewielką różnicę wieku między nami – choć to tylko trzy lata – a ja nawet za osiągnięcia sportowe - powiedział Łopucki w rozmowie z "Party".