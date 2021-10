Slash i spółka wracają w znakomitym stylu. Nowa płyta za pasem

SLASH tak opisuje powstawanie utworu "The River Is Rising": "Na płycie są dwie lub trzy piosenki, które zostały napisane podczas pandemii; wszystko inne zostało napisane wcześniej. 'The River is Rising' była jedną z ostatnich piosenek, które napisałem przed rozpoczęciem pre-produkcji, a ponieważ była tak świeża i miała w sobie pewien groove i energię, była pierwszym utworem, który wzięliśmy na warsztat. To najnowszy utwór na płycie, a jeśli chodzi o część z podwójnym czasem, to było to coś, co wymyśliłem i dodałem na końcu aranżacji. Potem, kiedy byliśmy już w RCA, Dave Cobb zasugerował, żebyśmy zrobili to zaraz po przerwie. Więc od razu przeszliśmy do szybkiej części, a ja po prostu zacząłem grać solo na gitarze. To była jedna z tych sytuacji, kiedy jammowaliśmy, próbując wyłowić aranżację, i to się po prostu stało.