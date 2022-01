Slash odsłania kolejne karty "4". Posłuchajcie nowego singla

SLASH wraz z zespołem przemierzył cały kraj aż do Nashville, gdzie nagrał nowy album w historycznym RCA Studio A z producentem Dave'm Cobbem, odkrywając nowe, oszałamiające brzmienie i styl, a wszystko to uchwycone zostało na żywo w studio. Cobb podzielał pragnienie zespołu, aby nagrać utwory na żywo w studio, włączając w to solówki gitarowe i wokale – co wydarzyło się po raz pierwszy w przypadku tej grupy. Poprzednie albumy zespołu z ostatniej dekady, "Apocalyptic Love", "World on Fire" i "Living The Dream", kontynuowały zwyżkową trajektorię - wszystkie osiągnęły Top 5 na amerykańskim Billboardzie i dotarły na Top 10 na 12 głównych listach przebojów na całym świecie. Do tej pory trzy albumy SMKC zdobyły 10 kolejnych Top 5 singli radiowych, zapoczątkowały wyprzedane światowe trasy koncertowe i przyniosły Slashowi z zespołem największe uznanie krytyków w ich karierze, a ich ostatni krążek "Living The Dream" (2018) został wyróżniony przez m.in. Los Angeles Times, Classic Rock, Guitar World, Loudwire, LA Weekly i uznano ten album za najlepszy zbiór utworów do tej pory w karierze grupy. "4", który ukaże się 11 lutego otwiera nowy rozdział w karierze grupy.