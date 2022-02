Slash świętuje premierę płyty. Będzie można jej posłuchać w całości na żywo

Koniec oczekiwania! W dniu premiery krążka "4", będzie można na żywo zobaczyć stream darmowego koncertu "Live at Studios 60", podczas którego Slash, Myles Kennedy i The Conspirators wykonają w całości nowy album "4" na żywo, koncert dostępny będzie na YouTube i Facebooku Slasha, a rozpocznie się o godz. 20:00. Po występie SMKC "Live at Studios 60", na YouTube Premium będzie można obejrzeć na żywo Q&A ze SLASHem oraz odbędzie się afterparty. Koncert będzie dostępny także poniżej.