Slash: za każdym razem chcę być lepszy

Masz rację. Cała ta sytuacja zawieszenia mocno ćwiczyła moją cierpliwość. To było frustrujące. Po pierwsze dlatego, że nie mogliśmy pracować, a po drugie, cóż, nie mogliśmy nawet w żaden sposób przewidzieć, kiedy do tej pracy będziemy mogli wrócić. A ja spędzam na koncertowaniu jakieś 85 proc. mojego czasu. To nagłe zatrzymanie doprowadzało mnie do szału. Ale w końcu całą energię i uwagę skupiłem na tworzeniu nowego albumu, pisaniu nowych numerów, sesjach nagraniowych. I starałem się skupiać na dobrych wiadomościach. To wszystko, co można było w tej sytuacji zrobić.