Sława Przybylska nie zamierza schodzić ze sceny. "Będę śpiewała do śmierci"

- Myślę, że należę do osób, które miały szczęście, bo umiały decydować. To znaczy poświęcić życie temu, co się kocha. Jeśli człowiek wypełnia życie ideą, ma po prostu energię i nie męczy się tym, co robi, bo wie, że ma to sens. To jest mój imperatyw, bo ja od dzieciństwa kocham śpiewać, wszystkie inne zajęcia mnie nudziły. Tylko śpiewanie było czymś istotnym. Nie wiem, skąd mam siłę, ja po prostu wychodzę na scenę i tym żyję. Mam do przekazania piosenki pełne wartości, słowa, które są komentarzem do życia, do tragedii, radości, wszystkiego, czym życie nas wzbogaca - wyznała z przekonaniem.