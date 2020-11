Sławomir o policjantach. Jest przygotowany

Znakiem rozpoznawczym Sławomira jest czerwony Golf trójka, który często pojawia się w jego teledyskach. Jednak media niejednokrotnie donosiły, że gwiazdor na co dzień porusza się bardziej luksusowymi pojazdami, które zachęcają do testowania ich możliwości.

- Zdarza mi się dość szybko jeździć. Nie ukrywam, że lubię prędkość, w końcu moje ukochane auto trochę wyciąga. Nie do ruszenia są dla mnie dwie rzeczy: linia ciągła i czerwone światło. Co do reszty... - zaśmiał się piosenkarz w rozmowie z dziennikarzem "Faktu" .