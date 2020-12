Sławomir o sylwestrze przy obostrzeniach: "Mam nadzieję, że nawet niektóre dywany zostaną zrolowane"

Sławomir i Kajra byli gości programu Wirtualnej Polski "Newsroom". Ich utwory podbijają wesela i inne imprezy. W rozmowie artysta stwierdził, że tegorocznego sylwestra bez wychodzenia z domu idzie przeboleć - wystarczy do zabawy dobra muzyka. - Mam nadzieję, że nawet niektóre dywany zostaną zrolowane i ludzie mimo wszystko będą chcieli trochę się ucieszyć tym czasem i wejdą z nadzieją, że ten nowy rok będzie w zdrowiu - mówił dla WP. W tym roku muzyk disco polo wystąpi podczas sylwestra na antenie Polsatu. Jednak nie zostanie do końca imprezy organizowanej przez stację. Pojawi się tylko na czas nagrania swojego występu. Przy okazji zachęcił do kupna nowego albumu "The Best Of", na którym znajduje się 15 nowych, premierowych piosenek.

