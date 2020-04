Sławomir z żoną świętują Wielkanoc. Ale zarósł!

Do tego grona dołączył muzyk Sławomir z żoną Kajrą , którzy pokazali kilka wielkanocnych fotek i złożyli życzenia.

"Chrystus Zmartwychwstał Alleluja - Tak zawsze witali tę Niedzielę moi dziadkowie. I nasze życzenia świąteczne od seniorów właśnie, chcielibyśmy zacząć. Wszystkim dziadkom i babciom życzymy dużo zdrowia i cierpliwości w tym wyjątkowym czasie, kiedy nie możecie być z Waszymi dziećmi i wnukami przy świątecznym stole. A Wszystkim Wam Kochani Miłości, zdrowia i prawdziwej radości, jaka płynie ze Zmartwychwstania Pana. Mocno Was całujemy"

Na zdjęciu możemy zobaczyć, że zarówno Sławomir jak i jego żona stosują się do zaleceń i nie chadzają do kosmetyczki czy Barbera. Muzyk może się teraz poszczycić okazałą brodą, a Kajra nie ma już sztucznych rzęs. Oboje jednak wyglądają na szczęśliwych i to najważniejsze!