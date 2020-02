Śledztwo w sprawie Victoria’s Secret. Zrobił modelkom piekło

Przemoc, molestowanie, mizoginia. Tak wyglądała codzienność kobiet pracujących dla najsłynniejszej marki bieliźniarskiej świata. Dziennikarze dotarli do świadków.



"The New York Times" opublikował wyniki redakcyjnego śledztwa dotyczącego patologii, do jakich dochodziło w firmie Victoria’s Secret. Są przerażające. Przez kilka miesięcy dziennikarze prowadzili rozmowy z modelkami, menedżerami i szeregowymi pracownikami firmy. "The New York Times" zaczął drążyć sprawę po tym, jak w sierpniu 2019 r. szef marki Ed Razek podał się do dymisji.