Slipknot zapowiadają nowy album na wrzesień. Już w sierpniu grają w Trójmieście

"Put your life into your death now / Let them sing until you die / Die, die, die, yeah" – już uczymy się na pamięć tekstu nowego numeru Slipknot. "The Dying Song (Time To Sing)" zapowiada "The End, So Far", czyli siódmy album amerykańskiej grupy. Premierę wyznaczono na 30 września, wydawcą jest Roadrunner/Warner Music.