Słoń, Polska Wersja i Paluch zagrają na Sun Festival! Mocna odsłona artystów, którzy zagrają w lipcu w Kołobrzegu!

PALUCH

Ciężko wyobrazić sobie scenę bez Palucha i festiwal bez jego koncertu. Szef Biura Ochrony Rapu to gwarancja jakości i maszyn do robienia hitów, co udowadnia już od ponad dekady notując na swoim koncie kolejne złote i platynowe płyty. Na Sun Festival możemy spodziewać się udowodnienia swojej pozycji i show, które od pierwszej do ostatniej minuty wypełnione będzie przebojami.