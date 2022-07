Słoneczne piosenki i mistrzowscy artyści na Koncercie Pod Wieżą

Małżeństwo Jacek i Patrycja Kotlarscy to jedni z najlepszych polskich wokalistów wykonujących z powodzeniem muzykę musicalową, pop, bossanowę, sambę, jazz i soul. Jacek Kotlarski był pomysłodawcą projektu "Tribut to Andrzej Zaucha", uwiecznionym przez TVP. Jako wokalista sesyjny, nagrywał z takimi artystami jak: Ryszard Rynkowski, Krzysztof Herdzin, Ewa Bem, Zbigniew Wodecki, Irena Santor. Śpiewał także w wielu programach telewizyjnych i wielokrotnie uczestniczył w największych polskich festiwalach muzyki rozrywkowej (m.in. Opole, Sopot, Top Trendy). Związany z Teatrem Muzycznym Roma, gdzie śpiewał m.in. musicalach pt. "Piloci", "Mamma Mia!", "Deszczowa piosenka", "Taniec wampirów", "Koty". Jego żona Patrycja od piętnastego roku życia śpiewała w słynnym musicalu "Metro" w Teatrze Buffo. Na stałe również związana jest z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie, gdzie śpiewała w takich przedstawieniach jak "Grease", "Miss Sajgon", "Upiór w operze", "Nędznicy". Patrycja i Jacek Kotlarscy w koncercie SUMMERTIME wykonają m.in. "Tyle słońca w całym mieście", "Wakacje z Blondynką", "Historia jednej znajomości", "Dmuchawce, latawce, wiatr" a także "Sunshine Reggae" z repertuaru Boba Marleya czy "You will never Find", które śpiewa Michael Bublé.