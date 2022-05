Słowa Franciszka wywołały falę oburzenia. Zelnik idzie pod prąd

W rozmowie z włoskim dziennikiem "Corriere della Sera" papież Franciszek stwierdził, że jedną z przyczyn wojny w Ukrainie mogło być "szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO". W wywiadzie mowa była o tym, że Franciszek wyraził chęć spotkania z Władimirem Putinem i był gotowy jechać do Moskwy, co się nie wydarzyło. W jednym z fragmentów wywiadu padło też, że papież usłyszał od prezydenta Węgier - Wiktora Orbana - że wojna ma zakończyć się 9 maja. "Jakby kompletnie nie rozumiejąc, że słowa Putina nie oznaczają, że chce on skończyć wojnę, a tyle, że chce jak najbardziej zniszczyć i jak najwięcej osiągnąć do 9 maja. Te zapowiedzi nie oznaczają końca wojny, a jedynie eskalację. I aż dziw, że papież opowiada takie rzeczy włoskim mediom" - komentował Tomasz Terlikowski.