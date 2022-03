"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka przeszła metamorfozę. Wygląda zupełnie inaczej

Antosik jest szczęśliwie zakochana i nie zamierza chować ukochanego przed światem. Chętnie pokazuje go na Instagramie i publicznie wyznaje mu miłość. "To nie bajka - to moje życie, które sobie wymarzyłam. To nie jest spełnienie marzeń - to jest spełnianie marzeń i szczyt góry, którą sobie obrałam za cel" - napisała w jednym z postów. W lipcu 2021 r. pochwaliła się fanom zaręczynami.