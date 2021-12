"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta musiała zareagować. Podjęła radykalne kroki

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" może mówić o sobie "szczęściara". Nie dość, że telewizyjni eksperci znaleźli dla niej idealnego męża, to jeszcze zyskała ogromną sympatię i przychylność widzów. Internauci od początku jej kibicowali i byli zachwyceni spokojem, z jakim poznawała swojego małżonka. Podeszła do miłosnego eksperymentu z radością, ale i dystansem, dzięki czemu do ostatniego odcinka nie wywołała żadnego skandalu (w przeciwieństwie do innych uczestników). Aneta z równie dużą ostrożnością prowadzi swój profil na Instagramie. Dobrze wie, co robić, aby przyciągnąć uwagę internautów i jednocześnie zdradzić dokładnie tyle, ile chce. Ostatnio jednak zachowanie fanów zmusiło ją jednak do podjęcia radykalnych kroków. Co się wydarzyło?