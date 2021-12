"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita pokazała pokój córki. Bajkowy? To mało powiedziane

"Pokój Bianeczki nie przypominał wcale pokoiku małej dziewczynki - ponure kolory, czarny narożnik, szare łóżeczko i schowek na wszystko, co nie miało swojego miejsca. (...) Ten remont to był strzał w dziesiątkę, bo nagle w mieszkaniu zrobiło się jaśniej, więcej miejsca, a Bianeczka lepiej śpi w nowym większym łóżeczku. Przyjazna przestrzeń do zabaw i wypoczynku z pufami sprawdza się świetnie, a dzieciaki wciąż okupują stoliczek z ławka i krzesełkami gdzie lubią układać puzzle, klocki czy oglądać książeczki" - pisała na Instagramie, prezentując przy okazji efekty prac.