"Ślub od pierwszego wejrzenia": Asia lada moment zostanie mamą. Jest już w szpitalu

Jej udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" w zasadzie nawet przez moment nie był udany i szczęśliwy. Asia została sparowana z Adamem, ale nie ma możliwości, by choć przez chwilę ktokolwiek pomyślał, że to mogło się udać. Mężczyzna nie traktował jej w porządku, nie interesował się nią i nie troszczył się. W porównaniu do innych, to telewizyjne małżeństwo było prawdziwym koszmarem.