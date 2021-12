"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia znalazła Pawłowi dziewczynę. Poznali się w programie!

- Dzień ślubu wspominam bardzo dobrze. Na początku świetnie się dogadywaliśmy, ale później się pozmieniało. Moja rodzina nie była zaskoczona rozwodem, jedynie etapami małżeństwa. Nie mogli zrozumieć, co się stało między nami, że na weselu uśmiechnięci i szczęśliwi, a później zaczęło się psuć. Zgłaszając się do programu, założyłem, że będę sobą od początku do końca. (…) Kasia zablokowała się, nie umiałem do niej dotrzeć, w międzyczasie pojawiła się jej choroba... - dodał Olejnik.