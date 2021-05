"Ślub od pierwszego wejrzenia": musieli się ukrywać. Kamil w końcu powiedział, jak między nimi jest

Iza Juszczak i Kamil Węgrzyn to ulubieńcy 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wiele osób liczyło na to, że po programie to małżeństwo przetrwa. Kamil w końcu postanowił opowiedzieć, jak wygląda związek z Izabelą poza kamerami.