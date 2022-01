"Ślub od pierwszego wejrzenia" to kontrowersyjny eksperyment, który stał się telewizyjnym przebojem. To jednak eksperyment, który się udaje. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Nie da się jednak ukryć, że dzięki programowi powstało już kilka szczęśliwych rodzin. Rodzin, bo wśród uczestników programu w minionym roku wybuchł prawdziwy baby boom.