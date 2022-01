"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Agnieszka pokazała swój długo wyczekiwany skarb

"14:45… ta godzina 4.01.2022 stała się najpiękniejszym momentem mojego życia - dokładnie tydzień temu o tej godzinie przyszła na świat nasza kruszynka. Antosia jest naszym całym światem, szczęściem, które jest we mnie mogłabym obdarować całą kulę ziemską. Kiedy przypomnę sobie moment porodu, łzy ciekną mi po policzku… było to niesamowite przeżycie, które cały czas we mnie się tli…"