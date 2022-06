Wojciech Modest Amaro wyprawił kolejne wesele. Na gości czekały prawdziwe luksusy

Dla Wojciecha i Agnieszki Amaro czerwiec obfitował w ważne, rodzinne wydarzenia. W jednym miesiącu, w zaledwie 10-dniowym odstępie, za mąż wyszły dwie pasierbice słynnego szefa kuchni. 26-letnia Karolina i 24-letnia Zuza to córki Agnieszki Amaro z poprzedniego związku, ale znany restaurator od zawsze traktował jej jak własne. Poprowadził je do ołtarza i wyprawił huczne wesele. To ostatnie, starszej z nich, odbyło się w wystawnej posiadłości restauratorów pod Warszawą w miniony weekend.