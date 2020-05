Słynny aktor okazał się potworem. Była żona w końcu przerwała milczenie

Dla widzów był śmiesznym facetem z filmów, a dla krytyków najbardziej genialnym i utalentowanym komikiem wszech czasów. Ale prywatnie Peter Sellers był trudnym do zniesienia tyranem i paranoikiem uzależnionym od narkotyków i alkoholu.

Światło na skomplikowaną postać rzuca nowy dokument BBC "Peter Sellers: A State of Comic Ecstasy", który zostanie wyemitowany 9 maja.

Para poznała się w 1964 r., kiedy Sellers dowiedział się, że 21-latka przebywa w tym samym hotelu co on. Aktor wprosił się do jej pokoju, a 2 dni po ich pierwszej randce oznajmił, że podał prasie, iż zamierają się pobrać. Sakramentalne "tak" padło 3 tygodnie później.