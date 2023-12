Smashing Pumpkins ze spektakularnym dziełem na żywo. Jedyny taki koncert w Polsce

Album "Atum: A Rock Opera in Three Acts" to dwunasty album studyjny Smashing Pumpkins i jednocześnie trzecia część serii, która została zapoczątkowana w 1995 r. przez koncepcyjny album "Mellon Collie and the Infinite Sadness", który był pierwszym podwójnym albumem zespołu, a wszystkie piosenki są ze sobą powiązane i występuje w nich jeden bohater – Shiny. Druga część powstała w 2000 r. i nosiła tytuł "Machina/The Machines of God". Oprócz tego, że była kontynuacją poprzedniej płyty, to zawierała książeczkę z zapiskami Billy'ego Corgana opatrzonymi obrazami, które namalował Vasily Kafanov. Nawiązywały one do historii opowiadanej przez album. W 2001 r. płyta została nominowana do nagrody GRAMMY w kategorii najlepszego wydania.