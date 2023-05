Smaszcz przeżywa zaręczynowy pierścionek Cichopek. Wciąż ma pretensje do Kurzajewskiego

Mogłoby się wydawać, że ostatnio Paulina Smaszcz odpuściła. Niestety, znów wróciła do tematu rozmawiając z Plotkiem o pierścionku z czarnym oczkiem na palcu Katarzyny Cichopek. Według jej informacji otrzymała go od Kurzajewskiego podczas ich podróży do Jordanii. Wtedy miało dojść do zaręczyn. Smaszcz zauważa, że jest on łudząco podobny do jej pierścionka zaręczynowego.