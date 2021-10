Śmierć Gabby Petito. Nowe informacje w sprawie

Śledczy nie do końca jednak ufają intencjom bliskich Briana Laundriego. Tym bardziej że w ich zeznaniach widać pewne rozbieżności. Dotyczą one głównie dat, kiedy rodzina widziała go po raz ostatni. Śledczy nie wykluczają, że bliscy mogli pomóc mu w ucieczce i wbrew zapewnieniom, nie mówią całej prawdy.