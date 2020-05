Śmierć Natalie Wood jest zagadką od 39 lat. Słowa córki rzucają nowe światło

Natalie Wood, jedna z największych gwiazd Hollywood swojego pokolenia, zginęła podczas rejsu z mężem i przyjacielem. Co stało się na jachcie? Do dziś nie ustalono, choć córka aktorki odniosła się do teorii, która oskarża jej ojczyma.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Robert Wagner i Natalie Wood (Getty Images)