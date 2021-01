Śmierć Phila Spectora. Była żona skandalisty zabrała głos

Phil Spector był amerykańskim muzykiem, producentem muzycznym i autorem piosenek. Karierę rozpoczął pod koniec lat 50. jako wokalista i gitarzysta zespołu Teddy Bears. Na swoim koncie ma współpracę m.in. z The Beatles, Tiną Turner, Leonardem Cohenem czy The Ramones. John Lennon nazwał go "największym producentem muzycznym wszech czasów".

Głos w sprawie śmierci Phila Spectora zabrała jego była małżonka, Ronnie Spector, wokalistka grupy The Ronettes. "To smutny dzień dla muzyki i smutny dzień dla mnie. Kiedy pracowałam z Philem Spectorem, obserwując, jak tworzy w studiu nagraniowym, wiedziałam, że pracuję z najlepszymi. Miał pełną kontrolę nad wszystkim, każdy go słuchał. Gdy go poznałam, czułam się jak w bajce" - napisała na Instagramie.