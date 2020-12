Śmierć Piotra Machalicy. Grażyna Wolszczak ponownie zabrała głos

Piotr Machalica zmarł w wieku 65 lat. Jeszcze we wrześniu informowaliśmy, że aktor i jego partnerka, Aleksandra, powiedzieli sobie sakramentalne "tak". W niedzielę 13 grudnia Krystyna Janda poinformowała fanów, że aktor przebywa w szpitalu. Jego stan był bardzo poważny. Dzień później przekazała tragiczne wieści o jego śmierci.

Gdy tylko wiadomość trafiła do mediów, na profilach gwiazd w mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające wpisy . Swoimi wspomnieniami podzielili się m.in. Krystyna Janda, Agata Młynarska, Joanna Liszowska, Barbara Kurdej-Szatan, Piotr Gąsowski czy Grażyna Wolszczak. Ostatnia z nich po raz kolejny opublikowała obszerny wpis na Facebooku, w którego treści wspomina przyjaciela.

"Piotr rzeczywiście był prawdziwym słońcem. Prawdziwym, bo niczego nie udawał, ani na scenie, ani w życiu. Był słońcem, bo kiedy tylko się pojawiał, rozświetlał przestrzeń lekko sceptycznym, lekko zawadiackim uśmiechem. Proszę spojrzeć na Jego zdjęcia, które nam zostawił na pamiątkę: prawie każda fotografia jaśnieje uśmiechem. To ciepło, dystans do świata w cudowny sposób potrafił przenosić na scenę, na ekran, utykał je w piosenkach. Nie był ironistą, choć miał raczej sceptyczny stosunek do świata. Lecz tym sceptycyzmem nie zarażał. Kwitował pesymizm żartem, anegdotą, wzruszeniem pochylonych wiecznie ramion. Pewnie nie chciał, żebyśmy się przez niego smucili" - wyznała Wolszczak.