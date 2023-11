Śmierć ukochanego, rak i kolejna przerażająca diagnoza. Życie nie oszczędzało Christiny Applegate

Burzliwe romanse

Applegate chętnie korzystała z przywilejów sławy – piękna, zabawna i inteligentna dziewczyna nie mogła narzekać na brak zainteresowania ze strony mężczyzn. W 1988 roku na planie serialu "21 Jump Street" poznała starszego o osiem lat Brada Pitta. Uczucie spadło na nich niczym grom z jasnego nieba i przez rok byli praktycznie nierozłączni, stając się ulubieńcami fotoreporterów. A potem nastąpił kryzys – to Applegate niespodziewanie rzuciła Pitta podczas gali muzycznej MTV; w kuluarach szeptano, że przeniosła swój afekt na innego kandydata. Kim był tajemniczy mężczyzna? Aktorka do tej pory milczy jak zaklęta, choć spekuluje się, że chodziło o rockmana Sebastiana Bacha (co on sam z dumą potwierdza).