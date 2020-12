Smutne święta Gessler. Nie tak sobie je wyobrażała

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski tworzą wyjątkowo barwny duet. Na instagramowym profilu restauratorka często dzieliła się ich wspólnymi zdjęciami, pokazywała też nie raz, jak wyglądają ich rodzinne święta Bożego Narodzenia. Wszystko wskazuje na to, że tym razem święta będą zmuszeni spędzić osobno. Pandemia nie ustępuje na świecie, więc o restrykcje są cały czas przedłużane - szczególnie dla podróży międzykontynentalnych.

Dla Gessler będą to pierwsze święta z wnuczką Neną, córką Lary Gessler. Pierwsze bez męża?

Waldemar Kozerawski, partner Gessler, mieszka na co dzień w Kanadzie, w Toronto. - Do Kanady wjazd zakazany już prawie rok. Ten czas szczęśliwy i beztroski zapisałam na telefonie i teraz wiecie, wokół kogo i jakiego miejsca krążą moje wspomnienia - pisała ostatnio na Instagramie Gessler.

Uczucie między nimi nie gaśnie. Trudno sobie wyobrazić, jaki to czas dla rozdzielonych partnerów.

Wiele wskazuje na to, że Gessler nie będzie mogła spędzić świąt w Kozerawskim. Tak wynika z jej stęsknionych wpisów na Instagramie, ale jeśli jest małżonką przebywającego na co dzień w Kanadzie Kozerowskiego, to są wyjątki w restrykcjach dla podróżnych.