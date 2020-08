Sobowtór Natalii Siwiec w filmie Dody o Dubaju. Modelka nie będzie zadowolona

Doda wraz z mężem pracuje nad filmem "Dziewczyny z Dubaju". Wokalistka zapewniała, że produkcja ujawni powiązania polskich celebrytów, sportowców i polityków z prostytucją i sekswyjazdami, m.in. do Dubaju. Zdjęcia na planie już ruszyły, a piosenkarka co jakiś czas wrzuca fotki do mediów społecznościowych.