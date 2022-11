Socha bez retuszu na okładce magazynu. Opowiedziała o hejcie. Czytała o sobie, że jest "polską pyzą"

Okazuje się, że na początku swojej kariery Małgorzata rzadko czytała pozytywne opinie na swój temat. - [...] "Polska pyza". "Niech sobie brwi wydepiluje". "Jak ona wygląda?!", "Niech lepiej idzie kartofle kopać". To przeczytałam - powiedziała "Vivie!". - Nie doczytałam do końca. A potem całą noc nie mogłam spać. Następnego dnia rano wciąż czułam, jak mnie to zjada od środka. Zastanawiałam się, dlaczego ludzie, którzy tak naprawdę nic o mnie nie wiedzą, nie znają mnie, dali sobie prawo do pisania takich rzeczy. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak się wydarzyło. I poczułam, że ta sytuacja zabiera mi siłę i energię. To wtedy postanowiłam, że nigdy więcej nie przeczytam żadnego komentarza na swój temat, i słowa dotrzymałam - dodała.