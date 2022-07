Sofia Vergara skończyła 50 lat. Wciąż zachwyca urodą

Sofia Vergara to jedna z najpopularniejszych latynoskich aktorek. Sławę zdobyła dzięki roli Glorii Delgado-Pritchett w serialu "Współczesna rodzina". Telewidzowie w USA kojarzą ją także jako przebojową jurorkę amerykańskiej wersji "Mam talent!". Vergara dba o to, by być na topie. I choć mijają lata, ona wciąż uchodzi za jedną z najpiękniejszych amerykańskich gwiazd.