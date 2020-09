Soft minimalism od Gino Rossi i CCC: Czy minimalizm w modzie jest jednoznaczny?

Estetyczny, surowy design i najnowsze modowe kierunki to dwa filary ekskluzywnej kapsuły od Gino Rossi. W miniony czwartek, w showroomie marki CCC, pośród botków o prostych bryłach i gładkich fakturach oraz klasycznych torebek ze skóry odbyła się debata z wiodącym pytaniem: „Czy minimalizm w modzie jest jednoznaczny?”. Otworzyła ją i poprowadziła Joanna Horodyńska, która źródeł minimalizmu w świecie fashion upatruje w kulturze, sztuce, architekturze i muzyce. Na jej pytania odpowiadały Dyrektor Kreatywna marki CCC Valeriya Musina, dyrektor mody magazynu „Vogue Polska” Karla Gruszecka, influencerka i stylistka Olivia Kijo oraz topmodelka Kasia Struss.

- Ja szczególnie cenię minimalizm w czystej, prostej formie. Bez żadnych dodatków czy ozdób - powiedziała na otwarcie panelu Valeriya Musina. Wtórowała jej Karla Gruszecka. - Minimalizm sprawdza się zawsze, bo jest wygodny. To proste formy, ograniczenie palety kolorystycznej i powrót do lat 90., czyli między innymi wysokiej jakości wykonania. Minimalizm to również odmienny rodzaj manifestu kobiecości.