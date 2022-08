Sokołowska o powrocie do formy po ciąży. Powiedziała to bardzo szczerze

Teraz w nowym wywiadzie Sokołowska opowiedziała, czy zależy jej, by szybko wrócić do formy po porodzie. - Nie wiem, jak utrzymuję formę, bo teraz się na tym kompletnie nie skupiam. Myślę, że to jest kwestia tego światła, które ze mnie płynie. Jestem bardzo szczęśliwa. Po prostu. Może to kwestia genów, pewnej fizyczności, mojej biologii. Trudno się tutaj wymądrzać. Każda kobieta ma swoją historię i swoją konstrukcję. Nie lubię tych porównań. Ktoś jest taki, a ktoś jest inny. Każdy ma swoją przestrzeń - powiedziała serwisowi "Co za tydzień" Sokołowska.