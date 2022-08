Sołtysikowie wyprawili urodziny synowi. Wystawnie jak u Rutkowskich

W 2015 r. wzięli ślub, a niedługo potem urodził się ich syn. Żona dziennikarza prężnie działa na Instagramie i to dzięki jej aktywności, wiemy, co dzieje się w życiu rodzinnym Sołtysików. Ostatnio w przydomowym ogrodzie zorganizowano siódme urodziny Stasia, co jego mama pokazała na swoim profilu.