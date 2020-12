Sonia Bohosiewicz niczym Marilyn Monroe. Urodzinowy prezent... dla fanów

Sonia Bohosiewicz odkrywa pierwszy z sekretów Marilyn Monroe… Z okazji swoich urodzin prezentuje wam singiel "My Heart Belongs To Daddy". Poznajcie zupełnie nowe oblicze jednej z największych gwiazd w historii Hollywood w wyjątkowym klipie wyreżyserowanym przez Kasię Bielską.

W teledysku Sonia poddała się wizji artystycznej Kasi. W efekcie widzimy w nim kobietę wyzwoloną, która wymyka się spod narzuconych ram i ról. Piosenka i wideo to zapowiedź nadchodzącego albumu Soni Bohosiewicz. "10 sekretów MM" ukaże się w marcu przyszłego roku nakładem Agora Muzyka. Przekonajcie się, co o swoim nowym projekcie ma do powiedzenia sama Sonia: