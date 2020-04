Sonia Bohosiewicz opala się na tarasie. W czasie pandemii koronawirusa zostaje w domu

Sonia Bohosiewicz na swoim instagramowym profilu pokazała, co robi podczas kwarantanny. Okazuje się, że 44-letnia gwiazda postanowiła skorzystać ze słonecznej aury - wyszła na taras, by się trochę opalić. "Bahamy czy Chałupy? #leniważona #taras #plaza #zostanwdomu" - napisała, nie zapominając o tagu ważnej akcji. Gwiazdy wciąż proszą swoich fanów i przypominają im, by zostali w domu - koronawirus przecież wciąż nie odpuszcza, pandemia trwa.