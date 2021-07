Sonia Bohosiewicz pozuje przy samochodzie. Internauci zwracają uwagę na jeden szczegół

Sonia Bohosiewicz to jedna z aktorek, która nie wstydzi się pokazywać fanom bez makijażu i w naturalnej odsłonie. Chętnie publikuje zdjęcia, na których pokazuje, jak wygląda jej życie prywatne i co robi w wolnej chwili. Gwiazda niedawno opublikowała fotkę z czasów, kiedy była w ciąży, co wywołało sporo reakcji wśród fanów.