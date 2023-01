Sonia Bohosiewicz rozwiodła się po 14 latach. Teraz są razem na wczasach

Sonia Bohosiewicz i Paweł Majewski rozwiedli się w czerwcu 2022 r. i przez kilka miesięcy utrzymywali to w całkowitej tajemnicy. Do dziś nie wydali jednak żadnego oświadczenia, a aktorka twierdzi tylko, że "nasza miłość się skończyła". Rozstali się jednak w zgodzie i choć żyją osobno, to zdecydowali się na wspólny urlop.