Sophia Bush wymazuje męża ze swojego życia. Niedawno świętowała rocznicę ślubu

Sophia Bush znana z serialu "Pogoda na miłość" zdecydowanie nie ma nosa do wybierania partnerów na całe życie. Z pierwszym mężem była przez pięć miesięcy, a drugiemu dopiero co wyznawała miłość z okazji pierwszej rocznicy ślubu, by chwilę później wnieść papiery rozwodowe. Wykasowała też wszystkie wspólne zdjęcia na Instagramie.