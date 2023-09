Sophia Loren w szpitalu. 89-latka miała wypadek

Przy łóżku aktorki czuwają jej dwaj synowie - Carlo i Edoardo. Na razie lekarze mają zachowywać "ostrożny optymizm" co do zdrowia 89-latki. Podkreślają, że czeka ją rekonwalescencja, a potem długa rehabilitacja. To sprawia, że wszystkie plany, jakie miała gwiazda (chociażby obecność na otwarciu czwartej na świecie restauracji jej imienia w miejscowości Bari), zostały odwołane.