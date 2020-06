Sophie Ellis-Bextor miała wypadek. Na zdjęciach wyglądało groźnie

Przypomnijmy, że Sophie Ellis-Bextor to brytyjska piosenkarka, która zdobyła światową sławę w 2000 r. śpiewając w kawałku "Groovejet (If This Ain't Love)" DJ-a Spillera. Rok później wydała debiutancki album "Read My Lips", z którego pochodzą takie hity jak "Take Me Home" czy "Murder on the Dancefloor". Gwiazda wydała dotychczas sześć albumów, z których ostatni ("Familia") ukazał się cztery lata temu. Prywatnie jest żoną gitarzysty Richarda Jonesa z The Feeling. Po 15 latach małżeństwa mają piątkę dzieci. Najmłodszy Mickey skończył niedawno 1,5 roku.