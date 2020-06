Sophie Turner już nie ukryje ciąży. Fani komentują dwa szczegóły

W lutym tego roku pojawiły się pierwsze nieoficjalne doniesienia o ciąży Turner. - Sophie starannie wybiera stylizacje na czerwony dywan i poza nim, dostosowując je do jej zmieniającego się ciała – mówiła osoba z jej otoczenia . Później pokazywała się publicznie wyłącznie w luźnych strojach, którymi próbowała ukryć swój stan. To już jednak przeszłość. Turner przechadzała się ostatnio u boku męża w leginsach naciągniętych na ciążowy brzuch.

"Królowa Północy. Nowy Stark w drodze" – piszą fani pod zdjęciem na Instagramie, nawiązując do serialowej roli Sophie Turner w "Grze o tron". W komentarzach rozgorzała też dyskusja na temat stroju i nawyków żywieniowych przyszłej mamy.

Turner przestała już nosić obszerne ciuchy zakrywające brzuch. Teraz podkreśla go ciążowymi legginsami, do których założyła kraciastą marynarkę. Stylizacja młodej gwiazdy wzbudziła sensację i podzieliła fanki. Jeszcze większe wzburzenie spowodowała butelka coli trzymana przez aktorkę. W komentarzach rozgorzał spór na temat szkodliwości napojów gazowanych. Jedni komentują, że w ciąży powinno się unikać takich słodkich napojów z kofeiną. W obronie Turner stanęło wiele matek, które też piły colę za zgodą lekarza, np. by uporać się z nudnościami.