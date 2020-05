Sound'nGrace promują nowy singiel. Powstał we współpracy ze światową gwiazdą

"Cut Through" to kompozycja, nad którą pracowały topowe nazwiska ze świata muzycznego. Zespół Sound'n'Grace nawiązała współpracę z Josefem Hedingerem, z którym tworzyli też dziesięciokrotni zdobywcy nagród Grammy – Bruno Mars i Philip Lawrence. Za mix odpowiada Jeeve Ducornet.

"Cut through" to poruszająca ballada, w której charyzmatyczny wokal Josefa i gospelowe brzmienia Sound’n’Grace dodają niezwykłej, muzycznej siły. To pierwsza w historii zespołu współpraca międzynarodowa.