Spektakl "Adam" – muzyczna wizja postapokaliptycznego świata w teatrze Bohema House

"Warstwa muzyczna naprawdę wznosi ten projekt, nawet ponad to, czego się spodziewałem. Jaka to będzie konkretnie muzyka? Dużo tam będzie rapu, ale pojawia się też kilka bardzo mocnych utworów, które są w większości śpiewane. Mówimy, że jest to musical rapowy, ale rap nie jest tutaj kluczowy. Kluczowa po prostu jest muzyka sama w sobie." - mówi o muzyce w "Adamie" Sebastian Fabijański.